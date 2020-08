El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció que el distrito retrocede a fase 3 debido al crecimiento de los casos, la declaración de transmisión comunitaria del coronavirus y las camas críticas ocupadas.

A la fecha tiene 1.113 casos activos, y 61 camas ocupadas de terapia intensiva, de ellas 19 enfermas de Covid-19. Solo en el último reporte se confirmaron 192 nuevos casos.

"No son números fríos, son personas que están sufriendo. Así como les dije que no me iba a temblar el pulso si yo tenía que defender la salud de los marplatenses. Este es el momento en que nosotros tenemos que retroceder de fase", aseguró Montenegro.

A partir de este sábado, la fase 3 será por los próximos 10 días para poder reducir la circulación de personas y "así la circulación del virus", remarcó. También subrayó que las reuniones sociales fueron un "foco de contagio". Sector gastronómico, gimnasios, indumentaria y actividad deportiva, entre los suspendidos.

El jefe comunal indicó que "la situación que hoy atravesamos es difícil. Esta es la semana mas critica desde el comienzo de la pandemia en nuestra ciudad".

"Hemos visto un aumento considerable de casos y ese fue el motivo por el cual el día lunes tomamos la decisión de comunicar que en nuestra ciudad tenemos transmisión comunitaria, eso significa que el virus puede estar en cualquier lado", alertó.

Asimismo Montenegro remarcó que "me peleé cuando me tuve que pelear" y "les dije que no me iba a temblar el pulso si teníamos que retroceder".