Guillermo Montenegro
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Montenegro se hartó del cartel roto que puso la Provincia en Mar del Plata: "Tengan la dignidad de sacarlo o lo saco yo"
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En Mar del Plata cayó el ladrón que robó el busto de Evita y Montenegro se burló del "relato kirchnerista": "jaja besis"
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