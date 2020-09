La Municipalidad de Colón retrocedió a la fase 3 del aislamiento por el aceleramiento de los casos de coronavirus, informaron.

Según los informes emitidos por la comuna, en la última semana hubo 74 casos positivos nuevos, 38 altas y 3 muertes:

10/09: 13 casos nuevos confirmados, 15 nuevos recuperados, 641 en cuarentena

09/09: 14 casos nuevos confirmados, 9 nuevos recuperados, 1 nuevo fallecido, 630 en cuarentena

08/09: 4 cnc, 3 nr, 714 ec

07/09: sin resultados, 618 ec

06/09: 18 cnc, 4 nr, 559 ec

05/09: 14 cnc, 3 nr, 1 nf, 521 ec

04/09: 11 cnc, 4 nr, 1 nf, 489 ec

El último recuento indicó: 87 casos activos, 90 recuperados, 640 personas en aislamiento y 7 fallecidos en total.

Tras reunirse el Comité de Crisis Sanitaria con el intendente Ricardo Caso se resolvió aplicar en todos sus términos lo establecido en la resolución provincial N° 2198/20, que dispone la vigencia de la fase 3, "en virtud de haberse producido un claro agravamiento de la situación epidemiológica en el Partido de Colón".

Según lo indicado, se destaca "el crecimiento exponencial de la curva de contagios, que ha experimentado un aceleramiento marcado". "Ello entra en tensión con la disponibilidad de camas ocupadas, que ronda el 70% de la Unidad de Terapia Intensiva y un alto porcentaje de personas internadas en sala general con Covid-19", precisaron.

A ello agregan "la potencial demanda de los casos que cursan la enfermedad en sus domicilios y que pueden requerir atención hospitalaria. Es decir, de mantenerse los índices señalados, puede llegar a colapsar a corto plazo nuestro sistema de salud".

"Por otra parte, la medida responde a la necesidad de reducir la circulación de personas y tratar de evitar contactos, reuniones sociales y actividades que en general conlleven el riesgo de multiplicar los contagios. Cabe destacar la delgada línea que existe en la determinación precisa de casos con nexo y de nexo no determinado", advirtieron.

Las actividades suspendidas, desde este domingo 13 de setiembre a las 00:00 horas hasta el domingo 20 de setiembre a las 24 horas, dispone la suspensión de Obra privada de construcción; Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzados y juguetes; Venta al por menor de cualquier rubro no esencial; actividades religiosas; Servicios de bebidas y comidas para consumo en locales gastronómicos (bares, restaurantes y similares); Servicio de lavadero de autos; Ensayos de obras teatrales, musicales, etc.; Talleres culturales; Asistencia a espacios culturales; Gimnasios; Reuniones sociales y deportivas (NO INDIVIDUALES) en espacios publicos y en espacios cerrados; Servicio interurbano de transporte; Turismo; Dictado de clases presenciales en todos los niveles; Cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, clubes y cualquier espacio publico o privado que implique la concurrencia de personas; prohibición de eventos sociales y familiares en espacios cerrados y domicilios.