El municipio de San Andrés de Giles confirmó el primer caso de Coronavirus en ese distrito, una mujer de 67 años que se encuentra ahora internada en la Clínica Guemes de Luján con pronóstico reservado. Lleva desde el 12 de marzo ingresada como caso sospechoso.

En su momento, los médicos del hospital de Giles destacaron que no hay riesgos de propagación ya que la misma realizó correctamente el aislamiento, según publicó InfoCiudad.

La mujer fue parte de un crucero por el Caribe donde aparentemente contrajo el virus. El pasado viernes fue internada en el Hospital San Andrés. Su estado se agravó y fue derivada a la Clínica Guemes donde está en cuidados intensivos con asistencia respiratoria.

Su marido también está internado por síntomas similares. Fue trasladado por SAME al hospital gilense el pasado lunes a una sala especial para tratar a los casos sospechosos de Coronavirus. Con respecto al segundo presenta un registro subfebril, no está comprometido clínicamente y aún no se cuenta con el resultado de coronavirus aunque sí fue negativo el test de influenza A B.