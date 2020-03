El Gobierno de la Buenos Aires decidió que todos los eventos deportivos previstos en su territorio se desarrollen sin público ante la expansión del coronavirus en diferentes países del mundo, entre ellos Argentina donde se detectaron 21 casos de los cuales cuatro son en la provincia.

La medida no impide que las actividades programadas no se lleven a cabo. Sin embargo, no contarán con gente para evitar agrupamientos masivos y, en consiguiente, reducir la posibilidad de contagio.

Ante la determinación, el primer perjudicado es Racing Club de Avellaneda que deberá recibir sin sus hinchas a Alianza Lima de Perú por la Copa Libertadores en el Cilindro. Además, todos los partidos previstos en cada uno de los deportes también serán a puertas cerradas.

Antes, la Secretaría de Deportes de la Nación que conduce Inés Arrondo prohibió la realización de todos los eventos deportivos internacionales que se iban a llevar a cabo en marzo, entre ellos el Sudamericano de Optimist en Mar del Plata.