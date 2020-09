El coronavirus avanza en el país, y el foco continúa estando en el AMBA. En ese marco, en San Isidro la cantidad de casos llegó a los 7199 y el número de muertos producto del Covid-19 a 141 desde que inició la pandemia.

El distrito es uno de los pocos del conurbano que permitió la apertura de bares bajo una modalidad "take away plus", que permite, según información municipal, sentarse en bancos de bares cafés o restaurantes al aire libre, sin mesas.

En este contexto, se registró un gran número de nuevos contagios en los últimos días. Vecinos denuncian falta de cumplimiento de los protocolos en muchos comercios y ausencia de control.