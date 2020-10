Con casi 900 mil casos, Argentina es el sexto país con más contagios del mundo, sólo superado por Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Colombia.

De este modo, España, símbolo de la catástrofe generada por el Covid-19 en un principio, fue relegada al séptimo lugar.

Argentina se encamina a ser uno de los países más afectados por la pandemia, aunque en cantidad de víctimas fatales se encuentra en el puesto número 12.

La situación fuera de control no encuentra encauce político a raíz de que los diferentes gobiernos -Nación, provincias y municipios- creen que la pandemia no es la principal preocupación de la mayoría de la gente; por lo tanto, no quieren atentar contra su propio núcleo electoral generando nuevas restricciones.