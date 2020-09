El secretario de Salud, Pablo Acrogliano, se refirió a la situación epidemiológica que atraviesa su municipio. Mencionó el cansancio de los trabajadores de la salud, el relajamiento de la ciudadanía y calificó un retroceso de fase como “un esfuerzo inútil”

“Si estamos en una fase 4 y no la respetamos, si vamos para atrás no lo van a respetar y me parece un esfuerzo inútil", afirmó Acrogliano.

El intendente, Héctor Gay, había dicho que “hoy no sirve bajar de fase. Es una etapa superada y agotada. Hay que aprender a convivir con la enfermedad ".

La situación epidemiológica marca un total de 1926 confirmados, 897 activos, 981 recuperados y 48 fallecidos. “El sistema sanitario está estresado, hay cansancio del personal y relajamiento de la población”, agregó el secreatario de salud. Hay 80 profesionales en aislamiento de los cuales 40 tiene COVID-19.

"Empiezan los días lindos y notamos incremento en los casos. Genera enojo cierto comportamiento de los ciudadanos. Estamos desde febrero trabajando en conjunto todos los hospitales, nada alcanza sin el compromiso ciudadano. Después de 7 meses el sistema se estresa y necesitamos que nos acompañen", aseguró Acrogliano.