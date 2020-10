Con la presencia de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, ambos funcionarios presentaron en el Senado el Cuarto Informe sobre COVID-19 ante la Cámara Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia Provincial.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, detallaron las iniciativas implementadas por el Gobierno ante la pandemia de COVID-19 y respondieron preguntas de legisladores oficialistas y opositores. El encuentro, además, contó con la presencia del Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín.

“Gestionar una crisis de esta manera es excepcional, y lo venimos haciendo entre el Gobierno Nacional y todas las provincias”, sostuvo el ministro de salud bonaerense. Y agregó: “Hemos trabajado exitosamente. Hoy podemos decir que estamos bastante mejor”.

“Con respecto a los datos que se dan a conocer, no se esconde nada. No escondemos datos. En el marco de la pandemia que nos está azotando muchas veces los mismos tardan en llegar porque el personal está abocado a cuidar, a curar o simplemente se enfermaron. Solo hay demora, no ocultamiento de datos”, afirmó Daniel Gollan.

“Nosotros en la provincia pudimos resolver este problema de la demora en la carga de datos porque desarrollamos dos herramientas informáticas: el acto de defunción digital y el sistema de gestión de camas. Podemos tener en tiempo y forma los datos, así tenemos el diagnóstico y la causa de fallecimiento digitalizados”, aseguró el titular de la cartera de salud.

Además, Gollan dijo estar convencido de que habrá “respuesta a todas y todos los bonaerenses” y que en la proyección de un año “la ciencia nos va a dar una vacuna”.

Por su parte, Verónica Magario destacó el seguimiento de las tareas del Gobierno bonaerense: “Es muy importante tener una bicameral ampliada con todos los sectores de la sociedad presentes, además de senadores, diputados y demás funcionarios”.

En declaraciones posteriores, Bianco enfatizò: “hicimos lo que veníamos haciendo lo que marca la ley desde que se aprobaron las emergencias, que es venir cada dos meses a comentar y rendir cuentas al cuerpo legislativo de las acciones que está llevando a cabo el Ejecutivo en el marco de esta emergencia sanitaria en la que nos ha puesto el Coronavirus”.

El jefe de gabinete comentó que quienes participaron de la exposición respondieron a una ronda de preguntas de toda índole sobre turismo, educación y seguridad, entre otras, y añadió que ese es “el esquema de trabajo que tenemos que seguir manteniendo de acá en adelante: un trabajo serio, sincero y responsable, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, en un marco tan complejo como el que estamos atravesando”.

La presentación del informe del Poder Ejecutivo ante la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia de la Legislatura se realiza de manera periódica, según lo dispuesto por para la Ley 15.165 de emergencia social, económica, productiva y energética.