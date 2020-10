El jefe comunal, Guillermo Britos, les pidió a sus vecinos que “digan la verdad” cuando el municipio hace seguimiento por contacto estrecho. El intendente aseguró que “jefes instigan” a empleados par que no digan donde trabajan.

"Me han llamado padres, cuyos hijos están contagiados, que trabajan en lugares donde los jefes los instigan a que no digan dónde trabajan para que dicho lugar no tenga que cerrar. Esta actitud es repudiable por parte de los propietarios", lanzó Britos.

Su comuna está en fase 4 con 1361 contagios totales de los cuales 1059 se han recuperado. Los activos son 265 y los fallecidos, 37. El último reporte epidemiológico arrojó 23 nuevos pacientes.

"Nosotros les pedimos a quienes se contagian que nos digan la verdad cuando hacemos el seguimiento, porque es la manera de aislar a sus contactos estrechos y cortar la cadena de contagio", enfatizó el intendente.