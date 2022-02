La provincia de Buenos Aires confirmó 16.533 nuevos casos, unos dos mil menos que ayer cuando fueron 18.536, lo que acumula un total de 3.330.100 en este territorio, según el parte del 4 de febrero publicado por el Ministerio de Salud de la Nación.

En las últimas 24 horas, se notificaron 131 muertos en territorio bonaerense (ayer se informaron 124), de los cuales son 64 mujeres, 66 hombres y 1 sin dato. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 122.439 en el país y 288 se agregaron en el último informe. El último dato de total de muertes en provincia fue de 56.834.

En ese contexto, con la mira en el ciclo lectivo 2022, más del 90% de los docentes del nivel inicial, primario, secundario y universitario de todo el país ya completó su esquema de vacunación contra el coronavirus, informó el Ministerio de Educación.

Además se conoció que a partir de una resolución del gobierno de la provincia, el retorno a las universidades en territorio bonaerense no tendrá un límite de aforo. Sin embargo, consigna que los espacios que no puedan ser ventilados naturalmente no podrán ser usados para dar clase y recuerda la posibilidad de adaptar instalaciones para ser usadas como aulas, con el objetivo de respetar esta exigencia.

Covid CONFIRMADOS INTERNADOS UTI

Hoy: 2692 / Ayer: 2750 - Porcentaje ocupación camas UTI Adulto: Nación: 49.2%

% - AMBA: 46.5% (Todas las patologías, sector público y privado)

VACUNACIÓN EN PROVINCIA: Fuente Monitor público

DATOS PBA HOY PBA AYER Dosis distribuidas 36.857.220 36.857.220 Vacunados con esquema iniciado 15.497.355 15.483.993 Vacunados con segunda dosis 13.646.483 13.622.503 Vacunados con aplicación única 81.862 81.602 Vacunados con esquema adicional 925.441 925.454 Vacunados con dosis de refuerzo 4.307.700 4.239.808 Dosis aplicadas 34.458.841 34.353.360

La situación nacional

La Argentina acumula 8555379 casos positivos confirmados de Coronavirus y sumó 40094 en el país. Del total de casos del país, 8035415 son recuperados y los activos son 397525.

El total de testeos informados en las últimas 24 horas es de 92895 (positividad 43,1%) y suman 32925559 desde el inicio de la enfermedad.

Además se indicó que CABA sumó 4133 casos, Córdoba 3369, Santa Fe 2961, Tucumán 3302 y Mendoza, 1154.

