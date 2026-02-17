La discusión por la reforma laboral volvió a encender alarmas entre trabajadores de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. El eje de la preocupación está en el artículo 44, que establece que quienes sufran una enfermedad o un accidente no vinculado al trabajo podrían cobrar solo el 50% del salario mientras dure la licencia.

El punto genera inquietud en gremios y empleados de distintos sectores, desde la administración pública hasta la industria y el transporte. El temor es concreto: atravesar una enfermedad prolongada y ver reducido el ingreso mensual en un contexto económico ya ajustado.

Según el texto aprobado en el Senado, cuando la imposibilidad de trabajar sea consecuencia de una enfermedad o accidente ajeno a la tarea laboral, el trabajador percibirá el 50% de su remuneración. Ese porcentaje puede elevarse al 75% en determinados casos, por ejemplo si se trata de un imprevisto como un accidente domiciliario o si el empleado tiene familiares a cargo. Sin embargo, el proyecto no diferenciaba con claridad entre enfermedades leves y graves.

En ese marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, utilizó un ejemplo que amplificó la polémica: señaló que si un trabajador se lastima jugando al fútbol —una actividad voluntaria ajena al empleador— la cobertura salarial sería del 50% bajo el nuevo esquema. La explicación buscó ilustrar cómo funcionaría la norma, pero también profundizó la preocupación en distintos sectores.

Por su parte, la senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, reconoció que fue “un error” no haber distinguido entre enfermedades severas y leves y aseguró que el punto será corregido en Diputados. La intención, explicó, es mantener el 100% del salario en casos graves, aunque con exigencia de certificado médico “fehaciente” o eventual junta médica.

Mientras el Gobierno busca avanzar con la sanción definitiva del proyecto antes de fin de mes, el debate crece dentro y fuera del Congreso. En la provincia de Buenos Aires, la pregunta que atraviesa a miles de trabajadores es clara: qué pasará con el sueldo si una enfermedad obliga a parar.