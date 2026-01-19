En medio de una alerta por crecida del Río de La Plata para la costa metropolitana y Ensenada y La Plata, se desplegó un operativo de emergencia en la Ribera de Quilmes.

Personal de Defensa Civil y guardavidas municipales de Quilmes trabajaron para desalojar la zona ante el riesgo. Durante uno de los rescates, un guardavidas resultó herido, con un corte profundo que requirió seis puntos de sutura, y fue trasladado al hospital.

En tanto que en la zona de la Playa Municipal de Berisso, un grupo de rescate se debió desplegar luego de que un grupo de pescadores ingresaran pese a las advertencias vigentes por el aumento del caudal del río.

El aviso fue dado cerca de las 13 por uno de los propios pescadores, lo que activó de inmediato un operativo de emergencia encabezado por la División Náutica de Defensa Civil, en conjunto con efectivos del Cuerpo de Guardavidas.

Para el rescate se desplegaron dos embarcaciones semirrígidas, bajo la coordinación del jefe de Náutica de Defensa Civil, Walter Villareal. Recién cerca de las 16 lograron divisar a las seis personas, que se encontraban en una zona de difícil acceso, en inmediaciones del arroyo El Pescado.

Los pescadores, oriundos de la localidad de Guernica y de entre 17 y 50 años, fueron trasladados en las embarcaciones hasta una zona segura, donde recibieron atención médica preventiva. Afortunadamente, ninguno presentó complicaciones de salud.