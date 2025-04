En el marco de la emotiva sesión que se llevó a cabo este miércoles en la cámara de Diputados, Fabián Perechodnik se distinguió en su homenaje al recordar una historia personal con Francisco que comenzó cuando aún era Jogre Bergoglio. “Tuve el privilegio, la casualidad, la suerte, no sé, de que un amigo, muy amigo del Papa, en ese momento del Cardenal, me dijera: ‘¿Querés conversar con él?’ Allá por 2009, 2010. Me dice, se está retirando, pero es alguien interesante como para conversar”.

“Y ahí fuimos un día a la Catedral, no recuerdo ni qué día eram pero entramos, segundo piso, una señora nos hizo pasar, había cuatro sillones grandes de madera y una silla y dijo: ‘Siéntense donde quieran, la silla es del arzobispo’. Se dio vuelta y salió. Entró el Arzobispo sin ninguna formalidad: ‘Hola, hola, hola, ¿qué quieren tomar?’ Y nos hizo un café", relató el legislador del PRO que habló en nombre de su bloque.

“Y así empezó y tuve la suerte, también digo el privilegio de que alguna de las cosas que llevaba le interesaron, empezó a preguntar, empezó a mirar y me siguió llamando. Él llamaba por teléfono: ‘Señor Perechodnik’, siempre de usted. ‘El padre Jorge ¿cómo le va?, tal cosa, tal otra ¿qué opina? ¿qué le parece?'”, detalló el diputado oriundo de La Plata.

“Y así fue que un día habíamos quedado en vernos, me llama y me dice: ‘Discúlpeme’, había renunciado el Papa Benedicto y me dice ‘no lo voy a poder ver porque adelanté mi viaje a Roma y cambié el pasaje’. Bueno no hay problema nos vemos a la vuelta. Y no volvió”.

“Pero yo tenía el compromiso de verlo. Con lo cual tuve la suerte de poder ir con mi familia y reunirme con él y conversar con él", contó y detalló: "Y tuve la suerte, el privilegio, vuelvo a decir, a lo largo de los años de conversar muchas veces, de todas las cosas que pasaban acá, la gran mayoría sin foto, algunas fotos por supuesto tuve porque algunas veces podíamos sacar fotos y otras no, pero sí poder conversar”.

“Y siempre tuve esa sensación de que uno entra caminando por el costado de la Basílica de San Pedro, veía la imagen cuando hoy lo trasladaban y también me emocionó ,y uno entra caminando y es impresionante la Basílica y todo lo que es el Vaticano y llega a la puerta de Santa Marta que es un lugar simple sencillo, un hotel normal donde cualquiera de nosotros podría estar, uno entra y él estaba bajando toda esa pompa y esa cuestión tremenda”, relata sobre la residencia del Papa.

En ese contexto valoró: “Y la verdad que sólo tengo palabras de agradecimiento y de emoción por todas las veces que pude conversar sobre lo que pasaba en Argentina, darle mi punto de vista. Siempre quiso venir, siempre conversamos sobre eso. No se dio la oportunidad, no encontró el momento, pero también creo que de alguna manera Francisco no vino porque nunca se fue”.