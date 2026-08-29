Un joven de 25 años murió tras ser atacado a puñaladas durante una pelea entre vecinos en La Plata. El hecho ocurrió este sábado en el barrio San Carlos y terminó con la aprehensión de un joven de 24 años, señalado como presunto autor del homicidio.

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La víctima fue identificada como Braian Yamil Alvarez. De acuerdo con la información publicada por 0221, recibió varias heridas de arma blanca en el torso y la espalda durante una confrontación ocurrida en la zona de 139 y 35.

El enfrentamiento se habría originado por problemas de vieja data entre vecinos. Luego del ataque, se dio aviso a la Policía y efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar.

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En el operativo fue aprehendido A.L.M., de 24 años, quien quedó vinculado a la investigación. La zona fue preservada para que los peritos pudieran realizar las tareas correspondientes y recolectar elementos que permitan reconstruir el episodio.

El sospechoso ya había sido investigado por robos

El joven aprehendido registra antecedentes en distintas investigaciones por robos, según los registros policiales citados por 0221.

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Entre esos antecedentes figura una causa tramitada en La Plata en junio de 2025, además de actuaciones correspondientes a hechos similares en 2022 y 2024.

De todos modos, al momento de su aprehensión por el homicidio no tenía ninguna orden de captura vigente.

La causa quedó en manos de la Justicia platense, que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo la pelea y determinar la responsabilidad penal del sospechoso.