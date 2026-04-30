El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una crisis que ya impacta en los usuarios con demoras y menor frecuencia de colectivos. En ese contexto, el Gobierno nacional convocó para este jueves a una reunión con las principales cámaras empresarias para intentar destrabar el conflicto por los subsidios.

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El encuentro se realizará a las 11.00 en la Secretaría de Transporte y estará encabezado por el nuevo titular del área, Mariano Plencovich. También participará Fernando Herrmann, quien dejó ese cargo y ahora se desempeña en la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, junto al subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés.

Por el lado de las empresas dirán presente representantes de las cámaras CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA, CEAP y AAETA, que vienen advirtiendo sobre la delicada situación del sector.

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Según señalaron, la falta de definiciones sobre cómo se cubrirán los aumentos en los costos operativos —con el precio del gasoil como principal preocupación— se suma a una deuda del Estado que, aseguran, supera los $128 mil millones en compensaciones.

En ese marco, alertaron que la continuidad del servicio está en riesgo si no hay una respuesta en el corto plazo. La situación ya se refleja en las calles, con paradas colmadas de pasajeros en los principales puntos de combinación del AMBA.

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La última reunión entre las partes fue el 14 de abril. En ese entonces, el Gobierno se comprometió a enviar fondos adicionales para aliviar la situación, en paralelo a la conformación de mesas técnicas para sostener el diálogo.

El nuevo encuentro se da además en un contexto de conflictividad gremial, con una movilización convocada por la CGT en la antesala del Día del Trabajador, lo que podría afectar la prestación de algunas líneas de colectivos.