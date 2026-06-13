La crisis que atraviesa la Cooperativa Argentina Textil (C.A.T.) de Berisso sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando un grupo de trabajadores se movilizó hasta la ciudad de La Plata para reclamar respuestas ante una situación que, aseguran, pone en riesgo el sustento de 140 familias bonaerenses.

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La protesta comenzó frente al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, donde los cooperativistas se concentraron con bombos, redoblantes y banderas con consignas en defensa de los puestos de trabajo. La cooperativa es proveedora histórica de elementos textiles para el sistema de salud bonaerense y sus integrantes denunciaron importantes demoras en los pagos por parte del Estado provincial.

Según señalaron al portal InfoBerisso, los principales reclamos pasan por tres ejes: el pago de la deuda acumulada por productos ya entregados, la renovación de contratos que permitan sostener la actividad productiva y la preservación de las fuentes laborales.

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Ante la falta de respuestas y la imposibilidad de mantener una reunión con autoridades del Ministerio de Salud, los trabajadores decidieron trasladar la protesta hacia la Casa de Gobierno bonaerense. Allí se concentraron en Plaza San Martín con el objetivo de visibilizar el conflicto y reclamar la intervención de funcionarios provinciales.

Los referentes de la cooperativa señalaron que buscan mantener una audiencia con el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, para encontrar una salida a la crisis. Mientras tanto, advirtieron que continuarán con las medidas de protesta hasta obtener compromisos concretos que permitan garantizar la continuidad de una de las cooperativas textiles más emblemáticas de Berisso.

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"No queremos 140 familias sin su fuente de trabajo", fue una de las consignas que acompañó la movilización durante toda la jornada.