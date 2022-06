La Vicepresidenta Cristina Kirchner mantuvo un encuentro con el Intendente de Pehuajó Pablo Zurro quien le envió una propuesta sobre los planes sociales.

La exmandataria fue especialmente crítica con la "tercerización" de esa política en las organizaciones sociales como el Movimiento Evita, que, a su vez, forma parte del gobierno nacional en el Ministerio de Desarrollo Social.

Desde el Senado, donde fue el encuentro, la vicepresidenta dijo que Zurro le "acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo".

Además contó que "también se la envió al Ministro de Desarrollo Social de la Nación", Juan Zabaleta, aunque no trascendieron detalles de la misma.

Tuve el honor de entregarle a @CFKArgentina nuestra propuesta para transformar en trabajo a los planes sociales que se otorgan en #Pehuajó. Esta iniciativa también se la envié al Ministro de Desarrollo Social de la Nación. pic.twitter.com/I2wKHijiJu — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) June 22, 2022

El pasado lunes 20, Fernández de Kirchner dijo que "hay algo que va a haber que revisar porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales".

"No estoy poniéndome en el lugar de los que andan contando cuánta plata le dan a los pobres. Puedo pararme frente a cualquier argentino para decirles que somos nosotros los que creamos la Asignación Universal por Hijo", aclaró.

Y agregó: "El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas".

"Sé que hay cooperativas que laburan, que producen, pero así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía?, el Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto", argumentó.

Y continuó: "Eso no es peronismo. El peronismo es trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas", remarcó la vicepresidenta. 'Si Evita los viera, ¡mamita!'".