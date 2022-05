Principales frases:

- "Me sentí y me siento parte de un proyecto colectivo que cumplió una verdadera hazaña democrática en la Argentina posterior a 2001 donde todo voló por los aires".

- "Que al cabo de tres periodos que la caja de resonancia que es la Plaza de Mayo me despidiera por las avenidas, es la mejor medalla que quien ha abrazado la militancia y el peronismo puede aspirar en su vida"

- "Una cosa es la esfuerzo individual y otra la meritocracia, es una deformación del concepto de mérito. Me recibí y ejercí la profesión, pero no estoy tan segura si hubiera sido abogada si no hubiese nacido en La Plata"

- Me dice Capitanich 'qué difícil es hablar para vos. Cuando hablas te cambian las cosas y la manipulan'. Es difícil ¿no?

- Si yo dijera en términos de eficiencia de un sistema capitalista, para incluir gente al proceso de producción de bienes y servicios , diría hoy el más exitoso es China. En 70 años no se registra en la historia capitalista mundial que haya ingresado tanta gente al sistema.

- El Gobierno decretó internet como servicio público esencial. La Justicia dictó una cautelar que duerme el sueño de los justos. Hoy los estados carecen de resultados para dar respuesta a la sociedad.

- Si algo demostró la pandemia, el discurso liberal de que el Estado molesta y no sirve, quedó demostrado en toda su ineficiencia. Si estamos vivos todavía es porque los estados pusieron plata en los laboratorios para que produjeran vacunas.

- La insatisfacción democrática es la falta de respuesta de los estados a las distintas demandas de las sociedades.

Salarios, la corte, y la Boleta única

- Un segmento de los trabajadores de relación de dependencia es pobre, esto nunca había pasado. Esto es producto de la concentración de los ingresos, y una política de salarios bajos.

- Si soy de exportación y producción y además tengo bajos salarios y faltan dólares, hay que revisar algunas cosas porque están fallando.

- Esta corte de 4 decide sobre 45 millones. ¿No será que al poder le conviene poquito para apretar y mandar tapas de diarios?

- En Argentina el poder está más concentrado que en ninguna parte del planeta. Dicen que el kirchnerismo quiere imponer el número de la Corte, lo presentan como malo, y lo presentan como bueno, que una corte de 4 decida sobre todos los argentinos.

- La Boleta única es una boleta oculta porque es un pedazo de papel, con un montón de partidos donde solo se conoce al primer candidato. ¡Mirá que lindo!

- Votamos con boleta de papel desde la Ley Sáenz Peña, hemos ganado y perdido todas las fuerzas. Boletas ocultas, no.

- Se presentó un proyecto de deuda previsional. En agosto, solo 1 mujer y 3 hombres en edad de jubilarse podrían hacerlo. Además de discutir la boleta única sería bueno que se discutieron estas cosas

Interna en el gobierno

- Se plantea que hay una pelea en el Poder Ejecutivo. Yo no lo pegué nadie, nadie me pegó, lo que pasa en el P.E. pelea no es. Es debate de ideas. Primero, de las que hablé toda mi vida.

- Dije en 2020 que si en 2021 había crecimiento, que no se lo aprovechen cuatro vivos, que hay que alinear precios de alimentos, salarios, tarifas y jubilaciones, y que los que tuvieran miedo que se buscaran otro laburo.

- Ocho años estuve sentada en la Casa Rosada, atajando penales, cuando hablo no es un ejercicio académico. Cuanto titulan peleas, me asocian con malas emociones, dicen que soy mala. Tengo muchísimos defectos, nunca decido las cosas a través de mis hormonas sino de mis neuronas. Los hombres son los histéricos.

- Elegí a una persona que es presidente que no representaba ninguna fuerza política del Frente. Alguien piensa que puedo decidir las cosas por enojo o una cuestión de poder. Fue un acto inteligente, una acción generosa que quien resultó electo presidente con el voto de la ciudadanía pudiera decidir el gabinete económico.

- En serio hablan de disputas de poder. Lo que más duele es otro tipo de argumentaciones, que no proviene de los periodistas, y que es las "cajas". ¿A qué funcionario se le ocurrió hacer operaciones en off? ¿Esa idea tienen acerca de la función pública?

- Cuando renunció Arroyo en el ministerio de Desarrollo Social, el presidente llamó al presidente del bloque (Máximo Kirchner) para decir que quería que Andrés Larroque ocupara el cargo. El diputado Kirchner, acusado de que La Cámpora se queda con las cajas, le dijo que Larroque se quedaba en provincia, y lo ponga a Juanchi, el actual ministro.

- Me parece que algunos deberían revisar editoriales y comportamientos y conductas, un Ministerio de los que más dinero tiene.

Economía e inflación

- Hoy el principal problema es la economía. La situación de la gente que no llega a fin de mes y la inflación que no se detiene. Es un tema grave que exige acuerdos y gestión porque en 2020 y 2021 ha habido un inmenso salto en las importaciones por cantidad y por precios.

- El problema de Argentina es la economía bimonetaria. La escasez de dólares es la verdadera causa de la disparada de los precios

- Cuando decían que volvíamos mejores, algunos pensaron que teníamos que hacer lo contrario a lo que habíamos hecho. Uno tiene que saber debatir y conocer los intereses que tiene enfrente.

- Si el diagnóstico es que la inflación y los costos es por el dólar, la devaluación es mantener inercial la inflación. Por eso debatimos determinadas cosas, no por poder, cajas o que me miró mal.

- No le estamos haciendo honor a la confianza depositada en nuestro gobierno