Cristina Fernández participó del encuentro denominado “Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia” que tiene lugar en el Centro Cultural Kirchnner. En el marco de la presentación del libro “Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina”, la vicepresidenta habló ante el Foro Mundial de Derechos Humanos.

En el inicio de su alocución, y tras haber sido vitoreada al grito de "Cristina presidenta", la mandataria destacó: "Muchas gracias a todos y todas. Es una noche de mucho cariño después de tantos g olpes y tiros".

Continuó historizando sobre lo ocurrido en el país durante los gobiernos de facto y sus repercusiones económicas, remarcando que ella fue hija de la "Argentina de la movilidad social ascendente" y en esa línea espetó que "el Golpe del 76 es el que marca a fuego y destruye ese modelo de país que no solo era económico sino también cultural".

"Disculpen que hable tanto de economía, pero todas las persecuciones, todo lo que se sufre tiene que ver con la economía", continuó y en este marco argumentó “Porque tal vez yo, porque tengo el grado de representación de ese espacio se encarnizan conmigo. Porque no solamente es la economía sino también lo que podemos construir en materia de derechos humanos en la Argentina. NO nos van a perdonar nunca”.

Luego continuó con referencias a la gestión de gobierno macrista y lanzó: “En el 2015 no había deudas y además había reservas en el BCRA y los salarios reales no estaban rezagados “además en dólares, eran los más altos de América Latina” Y agregó: “Entonces, muchachos, muchachas (…) me quieren decir que hicieron en cuatro años que entregaron el país hecho percha en el 2019”.

“La persecución no solamente tiene el objetivo de volver a imponer el modelo económico, sino que también tiene otro gran objetivo que es disciplinar. Disciplinar a los dirigentes del campo nacional y popular. A instalar el miedo, porque quien se va a animar otra vez, por ejemplo, tareas como las de recuperar la AJP o YPF o decirle NO al Fondo”, continuó.

Ya adentrándose en la causa judicial expresó: “No me interesa en definitiva si me van a condenar, me van a meter presa, no me importa. Lo que me importa fundamentalmente es que volvamos os a reconstruir un estado democrático y constitucional en el cual las garantías que establece la constitución no sean cartón pintado”.

Y en ese marco agregó su deseo de “Volver a construir un país como el que una vez tuvimos y se puede hacer poque una vez lo hicimos y porque lo hizo el peronismo el siglo pasado", interrumpida por el vitoreo de "Cristina presidenta". Para finalizar, señaló la siguiente consigna: "Coraje y amor por la patria".

Estuvieron presentes expresidentes como, José Luis Rodríguez Zapatero (España), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y Ernesto Samper (Colombia), entre otros dirigentes políticos.