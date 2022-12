La vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró que existe una "mafia judicial" tras el veredicto del TOC 2 que la condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta.

"Esto no es lawfare, ni Partido Judicial. Es un Estado paralelo y una mafia judicial", aseveró. “Traen de nuevo obras que habían sido juzgadas y sobreseídas en el sur, está claro que la idea era condenarme como lo hicieron", dijo desde su despacho en el Congreso.

Y agregó: "A lo largo del juicio no se probó ninguna de las mentiras de los fiscales. Esta condena no es por las leyes de la Constitución, tiene su origen en un Estado paralelo y mafia judicial".

La vicepresidenta también comparó el viaje de los jueces, fiscales, funcionarios y empresarios a una estancia en Lago Escondido con una "junta" asi como "hubo juntas militares". "Hay juntas en el país que gobiernan y deciden por sobre todos los estamentos", señaló.

Además dijo que la "condena real" es la inhabilitación perpetua y adelantó que "no" será candidata en 2023. "El 10 de diciembre de 2023 me pueden meter presa", sentenció.

"No les voy a dar el honor que maltraten a una candidata como la condenada. No voy a ser candidata. El 10 -12 - 23 no voy a tener fueros, Magnetto le va a poder dar orden a sus esbirros de la Casación que me metan presa", señaló.

El juicio oral contra Kirchner y otros doce imputados es por delitos en la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.