La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 para declarar como imputada en la causa conocida como “Cuadernos de la corrupción”. Optó por no responder preguntas y realizó un extenso descargo con fuerte contenido político y duras críticas al sistema judicial.

Ads

Durante su exposición, cuestionó con dureza a fiscales y jueces, apuntando especialmente contra Carlos Stornelli y el fallecido magistrado Claudio Bonadio, a quienes acusó de haber llevado adelante una investigación con “prácticas mafiosas”.

“Con este Poder Judicial me puedo morir presa pero algún día se va a terminar”, afirmó la exmandataria al cierre de su intervención, en la que también calificó la causa como “un gran disparate”.

Críticas al proceso y a los “arrepentidos”

En su declaración, CFK denunció un supuesto “manejo delictivo o criminal” de la figura del arrepentido y aseguró que empresarios fueron presionados para declarar en su contra.

Ads

“Metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo”, sostuvo, al tiempo que cuestionó las más de 200 acusaciones por presunto cobro de coimas en la obra pública.

También insistió en que no existen pruebas en su contra: “Si me hubiera robado miles de millones, no estaría sentada acá”, lanzó frente al tribunal.

Cuestionamientos a Milei

La ex jefa de Estado también apuntó contra el presidente Javier Milei. Recordó que durante la apertura de sesiones del Congreso el 1° de marzo, el mandatario sostuvo que ella continuaría presa.

Ads

“Invito a cualquiera a que me traiga algún presidente que haya anunciado que un ciudadano iba a ir preso por causas en trámite”, planteó, y lo acusó de violar la Constitución.

Un monólogo sin preguntas

Tal como había anticipado, CFK no respondió preguntas del tribunal. Tras finalizar su exposición, pidió retirarse y no se quedó a escuchar a otros imputados, entre ellos el ex ministro Julio De Vido.

Luego regresó a su domicilio, donde cumple arresto domiciliario, y fue acompañada por dirigentes cercanos y militantes que se acercaron a saludarla.

La causa Cuadernos investiga una presunta estructura de recaudación de coimas vinculada a la obra pública durante su gobierno, en la que la ex presidenta está acusada de haber encabezado una asociación ilícita.