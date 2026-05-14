Tenso momento | Militantes le cantaron “Cristina libre” a Kicillof en pleno acto en en el Teatro Coliseo Podestá, de La Plata. Desde otro sector respondieron cantando “Axel presidente”.

📹 @Macarena_ram pic.twitter.com/IWyjCJ4BdE — LaNoticia1.com (@lanoticia1) May 14, 2026

Durante la clase inaugural del Curso de Formación Política 2026, un grupo de militantes comenzó a exigirle al gobernador y presidente del partido, Axel Kicillof, que pidiera por la liberación de la expresidenta Cristina Kirchner.

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El personal de seguridad tuvo que sacar a cuatro personas del Teatro Coliseo Podestá, de la ciudad de La Plata, donde Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario encabezaban, junto al intendente local, Julio Alak, el acto de lanzamiento del curso.

Mientras Kicillof pronunciaba su discurso de apertura, tanto desde la platea como los palcos, un grupo de personas empezó a exigirle que pidiera por la liberación de CFK, quien cumple una pena de prisión domiciliaria en su casa del barrio porteño de Constitución.

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El reclamo de los militantes, que desplegaron también una bandera, ocasionó la respuesta de otras personas, generando un momento de tensión. Desde otro sector respondieron cantando “Axel presidente”. Finalmente, Kicillof siguió hablando como si nada pasara tras los hubo abucheos cruzados.

Más allá de lo ocurrido, en el marco de la clase inaugural del Curso del Instituto de Capacitación Política (ICP), Kicillof sostuvo: “El modelo del Gobierno nacional, que apela a las políticas de privatización, quita de derechos y destrucción de la educación y la salud pública, ya se aplicó en nuestro país y fracasó rotundamente”. “Todos los países están pensando cómo cuidar sus industrias y sus puestos de trabajo, menos esta Argentina gobernada por un Presidente retrógrado que aplica teorías vetustas para beneficiar a unos pocos”, agregó.

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“En este mundo en transición, lo peor que podemos hacer es entregar nuestra soberanía nacional, nuestra industria, y poner en venta los recursos naturales: no solo es anacrónico, es también estúpido y vendepatria”, sostuvo el Gobernador y añadió: “No podemos caer de nuevo en la falsa disyuntiva del modelo primarizado o industrial: tenemos que construir un país que utilice sus recursos naturales y estratégicos para agregarles valor y trabajo argentino”.

El curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, impulsado en articulación con el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, consta de 16 encuentros virtuales en los que se abordarán cuestiones del escenario internacional, la región Latinoamericana, la coyuntura actual del país y las discusiones del movimiento nacional y popular.