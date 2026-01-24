La visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof a San Pedro, junto al intendente Cecilio Salazar, para “promocionar la oferta turística” de la ciudad, programada para el 28 de enero, ya generó cuestionamientos desde la oposición. La diputada provincial de LLA, Analía Corvino, expresó dcríticas y puso en duda los motivos del viaje del mandatario provincial.

A través de sus redes sociales, Corvino manifestó su sorpresa ante el anuncio y cuestionó el concepto de “oferta turística” que, según afirmó, el gobierno provincial y municipal pretenden mostrar. “Leo que Kicillof viene a San Pedro y que con Salazar van a promocionar la oferta turística, y sinceramente no puedo creerlo”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que gran parte de los atractivos y actividades que se ofrecen en la ciudad no son producto de políticas públicas, sino del esfuerzo del sector privado y de los propios vecinos, en un contexto de presión impositiva. “Mientras el Municipio asfixia a los contribuyentes con aumentos de tasas, son los privados los que están apostando por San Pedro”, señaló.

Corvino enumeró una serie de inversiones que, según indicó, se desarrollan sin acompañamiento del Estado local como la recuperación y mejora de la costanera, el embellecimiento del centro (incluyendo la ornamentación durante las fiestas y el verano), la histórica peatonal céntrica de los fines de semana, la generación de actividades nocturnas y el sostenimiento de la oferta gastronómica pese al “bestial aumento de tasas municipales”.

Además, apuntó contra el financiamiento de obras públicas como la remodelación de la Terminal de Ómnibus, que calificó como el “primer contacto del turista con la ciudad”. Según expresó, esos trabajos se realizan con fondos que aportan los vecinos a través del impuesto del Fondo de Obras Públicas incluido en la factura de la luz.

“O sea, ¿Kicillof viene a San Pedro a hacer política con la plata de los privados y el bolsillo de los contribuyentes, que son los únicos que están apostando por la ciudad?”, se preguntó la dirigente.

Finalmente, Corvino, concluyó: “En realidad no. Viaja por la Provincia con recursos públicos para ordenar su tropa en la interna partidaria. Pero no pueden admitir eso y algo tenían que inventar”.