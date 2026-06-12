La discusión sobre las políticas vinculadas a la violencia de género dejó un fuerte cruce entre la diputada de Fuerza Patria, Lucía Iañez, y el legislador de La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo, durante la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense.

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Iañez cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei por el recorte de programas destinados a la asistencia de mujeres en situación de violencia y aseguró que el oficialismo nacional no está dando respuestas a una problemática que continúa provocando víctimas en todo el país.

"La verdad que es muy indignante escuchar en la Argentina discursos que traten de denostar la existencia de la violencia de género", afirmó la legisladora.

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Durante su intervención, sostuvo que las mujeres viven situaciones cotidianas que condicionan su libertad y seguridad. "A cualquier mujer que le preguntás cuál es el temor más grande que tiene si es víctima de un delito, no te va a decir que le lleven la computadora; te va a decir que la violen, que la abusen", expresó.

La diputada también cuestionó la eliminación y desfinanciamiento de programas nacionales de asistencia destinados a las víctimas.

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"Definanciaron el Programa Acompañar, echaron a las personas de la línea 144. Si no les gustaba el Ministerio de las Mujeres, hagan otro instituto, otro espacio, construyan algo. ¿Lo hicieron? No", reclamó.

Además, apuntó contra el discurso de sectores libertarios y lanzó una crítica directa al oficialismo nacional.

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"¿De qué vidas son representantes? De las no natas nada más. A partir de nacidos ya esa vida no les interesa tanto", sostuvo.

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En ese marco, Iañez presentó un proyecto para garantizar la limpieza de escenas de crímenes en casos de femicidios, con el objetivo de evitar que esa tarea recaiga sobre familiares de las víctimas.

Por su parte, Nahuel Sotelo salió al cruce de varios de los planteos formulados durante el debate y defendió las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei.

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"Me asusta que a veces se diga que el gobierno de Javier Milei está a favor de las muertes de las mujeres o que por culpa del gobierno de Milei hay más muertes de mujeres cuando los datos demuestran lo contrario", afirmó.

El diputado libertario sostuvo que existe un intento de utilizar la problemática de la violencia contra las mujeres con fines partidarios.

"Nos preocupa bastante el uso de la mujer y de la violencia de la mujer como una bandera partidaria y política", señaló.

Sotelo también cuestionó los enfoques que explican los femicidios únicamente desde una perspectiva de género.

"Cuando decimos que matan mujeres, vayamos a las razones. Puede haber aumento del hacinamiento familiar, del consumo de drogas, del alcohol o problemas económicos. Hay que analizar las causas y no simplificarlo", argumentó.

El legislador aseguró que desde La Libertad Avanza no niegan la existencia de la violencia contra las mujeres, pero consideran que la respuesta debe centrarse en combatir el delito y endurecer las penas.

"Nunca nos van a ver defendiendo a un delincuente, a un femicida o a quien sea que haya cometido un delito", afirmó.

De esta manera, el debate volvió a exponer dos miradas contrapuestas sobre cómo abordar la violencia de género: mientras desde Fuerza Patria reclaman fortalecer las políticas públicas específicas para las mujeres, desde La Libertad Avanza insisten en que el problema debe analizarse desde una perspectiva más amplia vinculada a la seguridad, la prevención y el castigo de los delincuentes.