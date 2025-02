“Diego Valenzuela que es libertario ahora ajustó el ABL 185%. Aplicó la inflación”, dijo Jorge Macri en declaraciones televisivas al tratar de justificar la suba de impuestos en CABA en un contexto signado por el malestar que generó el brutal incremento en las patentes (que desde la Ciudad indicaron que se trataría de un “error”)

Rápidamente su ex correligionario salió al cruce en Twitter: “Es falso esto que decís, Jorge. Primero, se llama ‘tasa de servicios generales’ y segundo no hubo ajuste de un año a otro porque se actualiza por inflación. Somos un municipio modelo con pocas tasas y bajas, sin tasa vial, que no cobra por habilitar negocios, y venimos haciéndolo desde 2021”.

Y completó Valenzuela: “En Tres de Febrero a los que trabajan con su vehículo (auto, moto o camión), les bonificamos las patentes de 2025”.

El encendido debate continuó largo rato en Twitter, y el Intendente libertario respondió a las dudas de muchos usuarios.