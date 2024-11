Alex Campbell (PRO) y Florencia Arietto (La Libertad Avanza 1) protagonizaron un picante cruce en redes sociales. Tras la crítica de la senadora al partido amarillo, su par le respondió.

“Termina con el show y devolve la banca que es del PRO. La gente se merece estar mejor representada”, lanzó Campbell en medio de la discusión vía X.

Tengo tantas cosas que contar de los valores del PRO. Todo a su tiempo. Cuando avancen las causas. https://t.co/xLBojBGtFs — María Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) November 29, 2024

La discusión entre los senadores bonaerenses comenzó luego de que Arietto advirtiera que “no comparte los valores” del partido liderado por Mauricio Macri. “Criticás el espacio que te formó como en su momento lo hiciste con 6,7,8, el massismo y el bullrichismo, antes de pasarte a La Libertad Avanza. Solo te faltó el Frente de Izquierda. ¿El año que viene qué partido toca?”, disparó Campbell con enojo.

“Tenemos los valores claros y mucha gestión”, remarcó. En ese posteo, el senador volvió a hacer hincapié en que Arietto debería renunciar a la banca que obtuvo en la Legislatura bonaerense en las últimas elecciones de 2023 dentro de la lista de Juntos por el Cambio, ya que le pertenece al partido amarillo, y “quienes la votaron lo hicieron confiando en este espacio, no en ella”.

El legislador provincial destacó que “quienes recurren a las amenazas es porque no tienen nada concreto que decir”. “Si tenés algo para denunciar sobre mi persona hacelo, porque de lo contrario solo estás siendo cómplice de aquello que pretendés criticar”, concluyó.

Luego de que el macrista le recordara su paso por varios partidos políticos, Arietto consideró que su ataque le “ratifica” que está “del lado correcto de la historia”. “Te denunciaron por armar causas cuando estabas en el poder. No se te conoce trabajo. No me jodas”, le recriminó la dirigente libertaria a su par vidalista.

Sin embargo, el senador por la Sexta sección electoral desmintió rápidamente las denuncias. “Quiero dejarte en claro que no tengo ninguna causa judicial ni jamás fui llamado a declarar por ningún motivo en toda mi vida”, expuso en sus redes sociales.

Por caso, en lo que respecta al constante reclamo por la banca en el Senado, Arietto le aconsejó que si el PRO “tanto quiere la banca”, se preocupe por acumular los votos necesarios para luego poder “echarla”. “Si fuera para que la ocupe gente que realmente represente al Conurbano sur se la daría sin problema, porque me importa poco el cargo”, advirtió la senadora.

No obstante, Arietto dejó en claro que no va a dejar su lugar en la Legislatura bonaerense. “Si querés la banca, juntá los votos y échame. Si fuera para que la ocupe gente que realmente represente al conurbano sur se la daría sin problema porque me importa poco el cargo, pero a ustedes que pactaron con los intendentes peronchos, que hundieron más al fondo a los pobres de Varela y que echaban sargentos mientras pactaban con generales ni en pedo se la doy”, le espetó.