El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) da a conocer el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre este jueves 12 de noviembre, a las 16 horas.

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Según estimaciones, se mantendría sin grandes variaciones a la de los últimos meses, en torno al 2%. La variación de los precios se fue desacelerando desde abril, pero desde julio se vienen intercalando meses de aceleración con otros de ralentización en el ritmo del IPC.

La variación de la inflación en el año, mes a mes:

Inflación mensual en Argentina Variación porcentual del IPC · Enero a septiembre 0% 1% 2% 3% 4% 2,9% 2,9% 3,4% 2,6% 2,1% 1,9% 2,1% 1,7% 1,9% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Fuente: INDEC

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central sobre la base de las estimaciones privadas, previó que la inflación del décimo mes de 2026 habría sido del 1,8% y espera que la inflación interanual alcance el 30,4% a fin de año.

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Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 25,9%, mientras que la variación interanual se ubicaría en el 32,7%.

Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que sirve como anticipo del dato nacional, subió al 1,9% en octubre, acelerándose levemente respecto de septiembre (1,8%) y sumando el segundo mes consecutivo en ascenso.

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