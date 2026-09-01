Cuándo y a qué hora es la cadena nacional de Milei por Malvinas
El mandatario brindará un mensaje este jueves a la ciudadanía. El anuncio se produce luego de las declaraciones de su par norteamericano, Donald Trump, quien reconsideraría la posición de su país sobre el archipiélago.
Tras encabezar una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, el presidente Javier Milei confirmó que el próximo jueves a las 21 brindará un mensaje en cadena nacional para contar detalles de los "avances diplomáticos" en relación a la cuestión Malvinas.
En ese contexto, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien expuso sobre la materia a raíz de la promesa del republicano Donald Trump, que advirtió que "revisaría" su postura sobre el tema.
"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", precisó en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval ante la posibilidad de retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las Malvinas. No obstante, no sería la primera vez que el norteamericano presione a sus aliados de la OTAN a la hora de que destinen más dinero a Defensa y se alineen a sus posturas geopolíticas.
Tras calificarlo como "algo muy fuerte", el libertario contó que lo trasladaría a su equipo y resolvió encabezar una comunicación hacia finales de semana, según informó NA.
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