Tras encabezar una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, el presidente Javier Milei confirmó que el próximo jueves a las 21 brindará un mensaje en cadena nacional para contar detalles de los "avances diplomáticos" en relación a la cuestión Malvinas.

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En ese contexto, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien expuso sobre la materia a raíz de la promesa del republicano Donald Trump, que advirtió que "revisaría" su postura sobre el tema.

DE NO CREER



Anunciamos una cadena nacional para el jueves a las 21:00 hs. sobre un tema SAGRADO para los argentinos como es la causa de Malvinas, un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional, y las MIERDAS HUMANAS… — Javier Milei (@JMilei) September 1, 2026

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", precisó en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval ante la posibilidad de retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las Malvinas. No obstante, no sería la primera vez que el norteamericano presione a sus aliados de la OTAN a la hora de que destinen más dinero a Defensa y se alineen a sus posturas geopolíticas.

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Tras calificarlo como "algo muy fuerte", el libertario contó que lo trasladaría a su equipo y resolvió encabezar una comunicación hacia finales de semana, según informó NA.

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