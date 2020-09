El intendente, Alejandro Dichiara, había suspendido la posibilidad de ingreso a los propietarios no residentes ante el aumento de contagios de COVID-19 en la zona. Este sábado se movilizaron hasta la entrada del municipio en señal de protesta. Finalmente acordaron un compromiso para después del 21 de septiembre

"Les entregamos un acta de compromiso de que el 14 habilitamos las líneas telefónicas para que saquen turnos y el 21 estaríamos en condiciones de empezar a dejar pasar a los primeros propietarios", afirmó el secretario de Gobierno, Hernán Arranz, al medio local LaNueva.

El acuerdo se logró entre autoridades municipales y diez representantes de los propietarios no residentes. La problemática del ingreso para quienes no viven en el distrito es una constantes de otros municipio como La Costa o Pinamar. En este último caso, implementaron un sistema via WhatsApp.