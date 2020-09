El distrito del intendente de Juntos por el Cambio, Jaime Méndez, está en fase 3 pero flexibiliza a los bares y restaurantes que solo podían vender con "take away" o delivery. Con un sistema similar al que se aplica en la Ciudad se ganó espacio público aunque no cortarán el tránsito vehicular. La comuna tiene 3207 casos activos de COVID-19 y 198 vecinos fallecidos.