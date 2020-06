El intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, confirmó que el distrito volverá a la Fase 4 del aislamiento social obligatorio preventivo del coronavirus este jueves. La decisión fue tomada a raíz del salto en el número de vecinos en seguimiento, en total 314 según el último parte, y a partir del aumento de casos confirmados en la Provincia de Buenos Aires.

Casares tiene un caso positivo y dos recuperados. Torchio reconoció que "sería una irresponsabilidad" incumplir con la disposición de Provincia que establece que no puede haber pacientes confirmados cada dentro de los 21 días para sostenerse en una fase.

"Lo lamento, pero es una cuestión que me excede. Sería una irresponsabilidad mía no cumplir con una disposición de Provincia. Sabemos que va a haber un avance progresivo de contagios, ojalá no nos suceda, por los indicadores van en esa dirección", advirtió Torchio.

"Esta medida nos tiene que hacer reflexionar. No me resulta placentero, por el contrario, me causa dolor y angustia, pero es inevitable", insistió. Este jueves la comuna precisará cuáles son las actividades autorizadas recientemente que deberán suspenderse.