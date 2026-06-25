La Selección argentina ya aseguró el liderazgo de su zona y avanzó a los 16avos de final del Mundial. Sin embargo, todavía desconoce quién será su próximo rival, ya que el segundo puesto del Grupo H permanece abierto y dependerá de una compleja serie de resultados que se definirán en la última fecha.

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Con España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde aún con posibilidades matemáticas de clasificación, el panorama presenta 11 escenarios distintos que podrían desembocar en un cruce con el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La situación encuentra a Argentina observando desde una posición privilegiada. Mientras el seleccionado nacional ya tiene garantizado su lugar como líder del Grupo J, en la otra zona la definición se mantiene completamente abierta y obliga a seguir de cerca cada resultado.

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España aparece como uno de los candidatos a ocupar ese lugar. El conjunto europeo enfrentará a Uruguay y podría terminar segundo si pierde y Cabo Verde no consigue derrotar a Arabia Saudita. También existe una posibilidad más remota: que empate y que Cabo Verde gane por una diferencia de al menos seis goles.

Uruguay, en tanto, necesita sumar ante España y esperar el resultado del otro encuentro. Una victoria sobre los españoles combinada con un triunfo de Cabo Verde podría derivar en una definición por criterios de desempate. Lo mismo ocurriría si iguala con España y Cabo Verde también empata ante Arabia Saudita.

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El seleccionado de Cabo Verde es el que cuenta con más alternativas. Clasificará para enfrentar a Argentina si vence a Arabia Saudita y España derrota a Uruguay. También puede lograrlo si gana y el otro partido termina con victoria uruguaya o empate, aunque en esos casos la definición dependerá de los criterios reglamentarios. Incluso un empate podría alcanzarle si España supera a Uruguay o si ambos igualan y los desempates juegan a su favor.

Arabia Saudita, por su parte, tiene un camino más acotado. Necesita derrotar a Cabo Verde y esperar que España no pierda ante Uruguay. Tanto un triunfo español como una igualdad le permitirían soñar con el boleto a la siguiente instancia.

Uno de los aspectos que agrega incertidumbre a la definición es el sistema de desempate utilizado por la FIFA. A diferencia de otros torneos, la diferencia de gol general no es el primer criterio que se aplica cuando dos o más equipos terminan igualados en puntos.

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En primer lugar se consideran los resultados entre los seleccionados involucrados en la igualdad. Si la paridad persiste, se analizan la diferencia de gol y los goles convertidos en esos enfrentamientos directos. Recién después se toman en cuenta los registros generales del grupo y, como última instancia, el Fair Play.

De esta manera, cada gol, cada tarjeta y cada resultado pueden resultar determinantes en una definición que mantiene en vilo a cuatro selecciones. Argentina ya aseguró su lugar. Ahora espera conocer cuál de esos aspirantes será el primer obstáculo en el camino hacia una nueva ilusión mundialista.