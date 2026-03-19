La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia vuelve a ofrecer este jueves una batería de descuentos en distintos rubros, con beneficios que apuntan a aliviar el gasto cotidiano en alimentos, productos básicos y compras de temporada.

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Entre las promociones más destacadas del día se encuentran rebajas en supermercados, ferias, farmacias y comercios de cercanía, con distintos topes de reintegro según el rubro.

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Los descuentos de hoy con Cuenta DNI:

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Comercios de barrio (incluye carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de ahorro con tope semanal de $5.000.

(incluye carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de ahorro con tope semanal de $5.000. Especial localidades: 15% y 10% en comercios adheridos, con tope de reintegro por semana y por persona de $5.000 y $7.000.

15% y 10% en comercios adheridos, con tope de reintegro por semana y por persona de $5.000 y $7.000. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento sin tope de reintegro.

10% de descuento sin tope de reintegro. Changomás: 20% de ahorro sin tope y con devolución en el acto.

20% de ahorro sin tope y con devolución en el acto. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento con tope de $6.000 por semana.

40% de descuento con tope de $6.000 por semana. Especial temporada: 30% de ahorro en grandes marcas, con tope de $10.000 por semana.

Las promociones forman parte de la estrategia del banco para sostener el consumo y acompañar a los usuarios frente a la suba de precios, con beneficios que se renuevan a lo largo de la semana en distintos comercios adheridos.

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