La billetera digital Cuenta DNI continúa en noviembre con su oferta de descuentos en distintos rubros con beneficios especiales para compras de alimentos, productos de uso habitual, gastronomía, educación y cuidado de mascotas.

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Con las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI, hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.

La billetera digital gratuita también continúa en noviembre con sus promociones en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. Como es habitual, quienes cobran jubilaciones y pensiones a través de la app cuentan con un 5% de descuento adicional en las promociones con dinero en cuenta.

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Además, continúa el beneficio en Día y Chango Más pagando con tarjeta de crédito desde la app mediante la modalidad NFC.



TODAS LAS PROMOCIONES DE CUENTA DNI EN NOVIEMBRE

Comercios de cercanía: 20% de descuento en comercios adheridos de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento en comercios adheridos de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000.

: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000. Gastronomía : 25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

: 25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Pet shops y veterinarias : 30% de ahorro los sábados, con tope semanal de $8.000 por persona. El beneficio se alcanza con $26.600 en consumos.

: 30% de ahorro los sábados, con tope semanal de $8.000 por persona. El beneficio se alcanza con $26.600 en consumos. Universidades : 40% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

: 40% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. YPF Full : 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Marcas destacadas : 30% de ahorro con tope de $15.000 por mes, en: Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park.

: 30% de ahorro con tope de $15.000 por mes, en: Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park. Supermercados : Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia.

: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. Librerías de texto : 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías : 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Especial en Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito y/o débito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.



Todos las promos en supermercados pagando con dinero en cuenta:

Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Palma Blanca, Supermercado Güemes, Super 8.

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por semana, pagando en sucursales Nini Mayorista.

Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y con un consumo mínimo de $15.000. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.

La Anónima: 10% de descuento los miércoles con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona.

Josimar: 10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana.

Chango Más: 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. Incluye MasGO.

Cooperativa Obrera (Lobos y La Plata): 15% de descuento los viernes y sábados, sin tope de reintegro.

Beneficios con tarjeta de crédito desde la app:

Día: 20% de descuento los lunes, sin tope de reintegro, pagando con tarjeta de crédito Visa desde la app, mediante la modalidad NFC.

Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro, pagando con tarjeta de crédito Visa desde la app, mediante la modalidad NFC.

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