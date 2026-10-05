El Banco Provincia renovó durante octubre las promociones de Cuenta DNI, con descuentos en distintos rubros y beneficios especiales para las compras de alimentos, productos de uso cotidiano, gastronomía y otros consumos.

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El esquema fue repasado este lunes por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante la conferencia de prensa semanal. Según destacó, la billetera digital ya cuenta con más de 11 millones de usuarios bonaerenses.

Entre las promociones vigentes se encuentra el descuento del 20% en comercios de cercanía, de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.

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También hay un 40% de ahorro en ferias y mercados bonaerenses, todos los días, con un tope de $6.000 semanales por persona. El mismo porcentaje de descuento rige para comercios adheridos de universidades, entidades educativas y clubes, también con tope semanal.

Descuentos en supermercados y con tarjetas de crédito

Durante octubre también hay promociones especiales en supermercados. Banco Provincia informó descuentos de hasta 20% en más de 15 cadenas de toda la provincia, con distintas condiciones según el comercio.

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Además, este mes se incorporó una promoción especial en Chango Más y Día, con 20% de descuento sin tope pagando con tarjetas de crédito del Banco Provincia mediante tecnología NFC.

Por otra parte, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro de alimentos, mediante QR desde la aplicación.

Gastronomía, mascotas y marcas adheridas

Los fines de semana también hay beneficios para quienes utilizan Cuenta DNI.

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En gastronomía, el descuento es del 25% los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Para pet shops, la promoción alcanza el 30% todos los sábados, con un tope de $8.000 semanales por persona.

También hay un 30% de descuento todos los días en comercios de marcas destacadas, con un tope de reintegro de $15.000 mensuales por persona.

A estos beneficios se suman promociones específicas en supermercados, librerías, farmacias, perfumerías y otros comercios adheridos.

Cuánto se puede ahorrar con Cuenta DNI

Durante la conferencia, Bianco destacó el impacto de las promociones en el presupuesto de las familias y sostuvo que un uso combinado de los beneficios permite alcanzar un ahorro significativo durante el mes.

El funcionario estimó que una persona puede llegar a ahorrar más de $160.000 utilizando de manera estratégica las distintas promociones disponibles.

Los beneficios, días de vigencia, topes y comercios adheridos pueden consultarse en la información oficial de Cuenta DNI del Banco Provincia.