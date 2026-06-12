La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió el cronograma oficial de actividades de la Selección Argentina durante los próximos días en Kansas City, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa con la preparación para su participación en el Mundial 2026.

Ads

Según informó la entidad, la agenda será actualizada diariamente y funcionará como el canal oficial para comunicar horarios de entrenamientos, conferencias de prensa y demás actividades vinculadas al seleccionado nacional.

Durante esta etapa previa, la Albiceleste llevará adelante cuatro jornadas consecutivas de trabajo en el Sporting KC Training Center. Tres de esas prácticas estarán abiertas durante los primeros 15 minutos para los periodistas acreditados por FIFA.

Ads

Puede interesarte

El primer entrenamiento se realizará este jueves 11 de junio a las 18.00 (hora de Kansas City). La misma modalidad se repetirá el viernes 12 y el sábado 13, mientras que el domingo 14 la práctica será completamente cerrada para la prensa.

Desde la AFA remarcaron que el acceso a los entrenamientos estará limitado exclusivamente a quienes cuenten con acreditación FIFA. Los periodistas deberán presentarse previamente en el estacionamiento SKC - Red Lot, desde donde serán trasladados en micro hasta el predio de entrenamiento.

Ads

Además, se informó que la carpa de prensa instalada en el Sporting KC Training Center estará habilitada para trabajar antes y después de las prácticas, mientras que otra estructura destinada a medios acreditados funciona diariamente en la concentración de la Selección entre las 8.00 y las 15.00.

El cronograma difundido por la AFA está sujeto a posibles modificaciones de último momento en función de las necesidades organizativas y deportivas del plantel.

Cronograma de la Selección Argentina

Jueves 11 de junio

Ads

18.00: Entrenamiento (abierto los primeros 15 minutos a la prensa acreditada por FIFA).

Viernes 12 de junio

18.00: Entrenamiento (abierto los primeros 15 minutos a la prensa acreditada por FIFA).

Sábado 13 de junio

18.00: Entrenamiento (abierto los primeros 15 minutos a la prensa acreditada por FIFA).

Domingo 14 de junio

18.00: Entrenamiento cerrado a la prensa.

Todos los horarios corresponden a la ciudad de Kansas City.