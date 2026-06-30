Cuenta regresiva para la Selección Argentina: así será la agenda de la Scaloneta antes de los 16avos del Mundial
El equipo de Lionel Scaloni realizará este martes un entrenamiento abierto a la prensa durante 15 minutos. El miércoles volverá a practicar en Kansas y luego viajará a Miami para enfrentar a Selección de Cabo Verde por los 16avos de final.
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó el cronograma de actividades de la Selección Argentina para las próximas horas, en la recta final de la preparación para el partido frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.
Este martes 30 de junio, el plantel encabezado por Lionel Scaloni se entrenará desde las 11.00 en el Sporting KC Training Center, en Kansas. La práctica tendrá sus primeros 15 minutos abiertos para la prensa acreditada, mientras que el resto del trabajo se desarrollará a puertas cerradas.
La AFA informó que el cronograma será actualizado diariamente a través de sus canales oficiales, donde también se comunicarán las conferencias de prensa y el resto de las actividades del seleccionado durante el Mundial.
Además, la entidad confirmó un cambio en la planificación inicial. La delegación permanecerá en Kansas hasta el miércoles 1° de julio, cuando realizará un nuevo entrenamiento antes de emprender viaje por la tarde hacia Miami.
En esa ciudad, la Selección Argentina afrontará el próximo viernes 3 de julio el duelo frente a Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA.
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