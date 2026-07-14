La Selección argentina comenzó la cuenta regresiva para una de las citas más importantes del Mundial 2026. Luego de eliminar a Suiza en los cuartos de final, el plantel conducido por Lionel Scaloni arribó a Atlanta, sede de la semifinal frente a Inglaterra.

Ads

Antes de dejar Kansas, el seleccionado completó su último entrenamiento en el predio del Sporting Kansas. La práctica comenzó con trabajos físicos en el gimnasio, bajo la conducción del preparador físico Luis Martín, quien dispuso ejercicios para fortalecer la zona media y el tren inferior.

Puede interesarte

Posteriormente, los futbolistas se trasladaron al campo de juego, donde realizaron distintas tareas divididos en grupos, con estaciones de bicicleta, fútbol tenis y rondos.

Ads

En la parte central del entrenamiento, Scaloni y su cuerpo técnico enfocaron la actividad en aspectos tácticos, con ejercicios de posesión de pelota, recuperación tras pérdida y progresión ofensiva. La jornada concluyó con un partido en espacio reducido.

Este martes 14 de julio, la agenda oficial prevé un entrenamiento abierto a la prensa durante los primeros 25 minutos en el Atlanta United Training Ground, seguido por una zona mixta en la que hablarán tres futbolistas del plantel.

Ads

Además, Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa oficial previa a la semifinal en el estadio donde se disputará el encuentro, en un horario que será confirmado por la FIFA.

Desde la organización informaron que los medios que deseen cubrir el entrenamiento oficial del "match day -1" deberán solicitar un permiso específico a través del FIFA Media Hub, ya que la acreditación general del torneo no será suficiente para acceder a la actividad.

Con el plantel ya instalado en Atlanta, la Albiceleste transita las últimas horas de preparación antes de buscar, este miércoles, el pase a una nueva final mundialista frente a Inglaterra.