Diego Dabove dejó de ser el entrenador de Tigre. Tras la derrota por 1 a 0 frente a Atlético Tucumán, como local, el técnico anunció su renuncia en conferencia de prensa y confirmó que no estará al frente del equipo en las dos últimas fechas del Torneo Clausura.

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En su despedida, Dabove eligió agradecer a quienes lo acompañaron durante su ciclo y mencionó especialmente a Sergio Massa, referente político y dirigente vinculado al club. “Vine acá más que nada para agradecer a Sergio, a la secretaría técnica, a los que estuvieron siempre en el día a día y bancando, a los jugadores”, expresó.

El entrenador también se disculpó ante los hinchas por el desenlace de su etapa en el Matador. “Pedirle disculpas a la gente por este final, la tristeza y la amargura del final del proceso que claramente no fue bueno”, sostuvo.

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Dabove renunció a Tigre y se despidió con un agradecimiento a Sergio Massa: “Vine acá más que nada para agradecer”

Dabove había asumido a comienzos de 2025 y se despidió después de dirigir 81 partidos, con un balance de 28 victorias, 25 empates y 28 derrotas. La decisión llegó en medio de una racha de siete encuentros sin triunfos y con el equipo prácticamente sin posibilidades de avanzar a los playoffs.

Durante su mensaje, el DT destacó el trabajo cotidiano del plantel y de los empleados del club, entre ellos el cuerpo médico, los utileros y el personal de prensa. “La verdad que han entregado todo en el día a día, un grupo maravilloso, un club hermoso”, afirmó.

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Antes de retirarse, dejó una última reflexión sobre su ciclo: “Hicimos lo mejor posible. A veces sale, a veces no”. Luego agradeció nuevamente, saludó y se fue sin responder preguntas.