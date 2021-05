El ministro de Salud, Daniel Gollan, brindó en La Plata una conferencia de prensa este martes 18 de mayo sobre la situación epidemiológica y la campaña de vacunación contra el coronavirus en territorio bonaerense. "En líneas generales hubo una relentización de la caída de casos gracias a las medidas del Gobierno. Prácticamente se neutralizó en el AMBA, pese a que en el interior continúa aumentando bastante. Venimos con un nivel de aumento de casos bastante importante", comenzó diciendo.

En ese contexto, Gollán indicó: "Observamos que la escalada extraordinaria de casos que tuvimos hace cinco semanas atrás, gracias a las medidas del Gobierno comenzó a bajar. El Conurbano siguió con una pequeña tendencia declinante pero en el interior aumentaron. La curva que venía bajando se ha detenido y comenzó a subir". Después de un descenso sostenido, volvimos a crecer", alertó.

Más tarde, el Ministro se metió en uno de los temas de actualidad del momento: La ola de contagios en River. "Jugaron a la noche cinco jugadores que al otro día dieron positivo y que estuvieron abrazados en los penales y festejando los goles. Yo no lo entiendo. Se está jugando a un riesgo que no tiene mucho sentido", dijo Gollán, quien analizó: "Esto demuestra que testear por testear no tiene sentido. Los testeos deben tener un sentido epidemiológico".

El funcionario de Axel Kicillof sostuvo que "la parte buena es que venimos con un ritmo de vacunación bastante importante". "La Provincia de Buenos Aires va a contar con unas 3 millones de dosis en los próximos días. Estamos recibiendo 500 mil dosis semanales en estos últimos tiempos. Las expectativas de vacunación son muy buenas", consideró.

En el tramo final de su presentación, subrayó que "las llamadas por consultas de Covid han comenzado a subir desde hace dos días". También resaltó que "hay una gran cantidad de gente internada que se queda ocupando cama durante muchísimo tiempo". E informó que "esta semana vamos a aumentar la cantidad de testeos territoriales".

Por último hizo "un nuevo llamado para que todos los vecinos bonaerenses se sigan anotando para vacunarse". También elevó "un pedido especial para los intendentes" para que "informen casa por casa sobre la campaña de vacunación en la Provincia". "Parece mentira pero en algunos distritos mucha gente todavía no está al tanto de todo esto", lanzó.