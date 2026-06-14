Lo que parecía cerrar un fin de semana muy positivo para Franco Colapinto terminó con un sabor amargo. Horas después de la bandera a cuadros del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, los comisarios deportivos sancionaron al piloto argentino con diez segundos de penalización por no reducir suficientemente la velocidad en una zona de bandera amarilla.

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La decisión modificó el resultado final de la carrera: Colapinto había cruzado la meta en el octavo puesto, pero cayó al décimo lugar y pasó de sumar cuatro puntos a quedarse con apenas uno.

El piloto de Alpine fue investigado tras la competencia por una maniobra ocurrida durante una situación de bandera amarilla simple. Según explicaron las autoridades, incumplió el artículo B1.8.4 a. del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1.

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Para llegar a la resolución, los comisarios analizaron datos de telemetría, registros de velocidad, comunicaciones por radio, videos y cámaras a bordo. En el informe reconocieron que el argentino reaccionó al aviso y levantó parcialmente el ritmo antes de ingresar al sector afectado, pero consideraron que la reducción de velocidad no fue lo suficientemente significativa dentro de la zona señalizada.

Por ese motivo le aplicaron una sanción de diez segundos sobre el tiempo final de carrera y además le sumaron un punto de penalización en la superlicencia. De todos modos, aclararon que optaron por una sanción en el extremo inferior de la escala prevista porque sí hubo una reacción inicial por parte del piloto.

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La penalización permitió que los pilotos de Racing Bulls, Liam Lawson y Arvid Lindblad, lo superaran en la clasificación final.

#F1 Franco Colapinto fue penalizado con 10 segundos de recargo por seguir acelerando con bandera amarilla. Una lástima, pierde el octavo puesto y cae al décimo. Suma un punto para el campeonato. Se ve la luz amarilla en el vídeo de #ESPN (vía ColapintoF1AR)… — Fernando Tornello 🌎🏁 (@F1Tornello) June 14, 2026

La sanción empañó una actuación que hasta ese momento había sido muy alentadora para el pilarense, que venía de un difícil paso por Mónaco y había logrado recuperarse con una carrera sólida en Montmeló. Además, Alpine había conseguido colocar a sus dos autos en la zona de puntos gracias al séptimo puesto de Pierre Gasly.

Antes de conocerse el castigo, Colapinto había destacado el rendimiento del equipo: “Fue una carrera buena, positiva. Creo que haber sumado puntos con los dos autos es muy bueno para el equipo”.

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Ahora el argentino deberá dar vuelta la página y enfocarse en la próxima cita del campeonato, el Gran Premio de Austria, que se disputará el 28 de junio en el circuito Red Bull Ring de Spielberg. Allí buscará volver a meterse en la pelea por los puntos y seguir consolidándose en la máxima categoría del automovilismo mundial.