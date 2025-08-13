El reconocido actor y humorista Gabriel “Gaby” González, famoso por dar vida durante 17 años al personaje “Rosita” en América TV, lanzó su candidatura a senador provincial por la Cuarta Sección Electoral. Lo hará bajo el sello NUEVOS AIRES, con una propuesta que combina su trayectoria artística con un fuerte compromiso social.

Con antecedentes en política y a sus 45 años, González apuesta a llevar “energía transformadora” a la Legislatura bonaerense. “Mi vida ha sido un puente entre el arte y la solidaridad. Hoy doy el paso a la política para llevar esa energía a cada rincón de nuestra provincia”, expresó en la presentación de su candidatura, según informó el medio local El Suburbano Digital.

Su historia no se limita a la televisión: es presidente de un Rotary Club, donde lleva seis años impulsando proyectos comunitarios, y trabajó cuatro años en la Fundación Banco Provincia junto a Karina Rabolini, en programas de inclusión y desarrollo. Actualmente recorre el país con la obra teatral “Felices los Cuatro”, luego de diez temporadas en Mar del Plata.

La campaña de González tendrá un sello propio: combinará sus funciones teatrales con actos y charlas en distintas localidades. “Este 7 de septiembre necesito tu apoyo para llevar NUEVOS AIRES a la Legislatura. Votá por más libertad, proyectos concretos y una provincia unida”, pidió, acompañado de los hashtags #VotaXMásLibertad y #NuevosAires.

