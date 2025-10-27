La Sexta Sección Electoral volvió a convertirse en territorio libertario. La Libertad Avanza (LLA) arrasó en las elecciones del 26 de octubre, imponiéndose en 21 de los 22 distritos que componen la región.

El único municipio donde el peronismo logró retener el triunfo fue Benito Juárez, mientras que el resto de los distritos se inclinó por la lista encabezada por Diego Santilli, que mejoró sus registros en casi toda la sección.

En Monte Hermoso, uno de los feudos históricos del justicialismo, LLA dio el batacazo al imponerse con el 50,69% de los votos (2.473) frente al 48,76% (2.379) de Fuerza Patria, encabezada por Jorge Taiana.

En Coronel Pringles, los libertarios obtuvieron una victoria contundente con el 52,7% (6.737 votos), mientras que el peronismo apenas alcanzó el 23,8% (3.047). “Estamos contentos con los resultados, son excelentes”, celebró el intendente Lisandro Matzkin, que destacó el crecimiento de casi 1.300 votos respecto de septiembre.

Una situación similar se vivió en Coronel Suárez, donde LLA se impuso con el 52,8% (11.511 votos) contra el 28,6% (6.232) de Fuerza Patria, en una elección fuertemente polarizada.

En Patagones, los libertarios también se impusieron, con 8.461 votos frente a 6.593 del justicialismo. Lo llamativo fue el triunfo ajustado en la ciudad cabecera, por apenas 43 sufragios.

En Adolfo Alsina, LLA logró el 55,12% (4.617 votos) y dejó muy atrás a Fuerza Patria, que reunió el 28,37% (2.377).

La excepción fue Benito Juárez, donde el peronismo pudo celebrar una victoria por la mínima: 44,5% (4.950 votos) frente al 42,4% (4.708) de LLA. El intendente Julio Marini retuvo su distrito, aunque por una diferencia de apenas 242 votos.

En el resto del territorio, mantuvo la misma tendencia. Villarino (58,7%), Puan (58,2%), Tornquist (52,1%), Coronel Dorrego (54,6%), Tres Arroyos (48,5%), Saavedra (57,9%), Guaminí (55,1%), Daireaux (50,8%), Pellegrini (53,4%), Salliqueló (47,4%), Tres Lomas (48,6%), General La Madrid (51,4%), Adolfo Gonzales Chaves (42,6%) y Laprida (44,4%) también quedaron en manos de los libertarios.

En tanto, en distritos como Daireaux y Guaminí, donde el peronismo había ganado en septiembre, el giro fue rotundo: los libertarios revirtieron los resultados y se quedaron con amplias victorias.