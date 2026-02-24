El diputado provincial Andrés De Leo, jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara baja bonaerense y referente de Bahía Blanca, volvió a la carga con un planteo que ya había generado polémica el año pasado: presentó un nuevo proyecto para eliminar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.

Ads

“La VTV no salva vidas, sólo busca recaudar y ser un negocio para pocos”, afirmó el legislador al fundamentar la iniciativa.

De Leo insiste en que el sistema no tiene impacto real en la reducción de la siniestralidad vial. Según argumentó, “más del 99 por ciento de los accidentes están causados por fallas humanas y deficiencia en la infraestructura vial. Allí el Estado debe invertir y poner énfasis en las políticas viales”.

Ads

Puede interesarte

En el proyecto, que lleva también la firma de sus pares de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo y Romina Braga, se señala que “la siniestralidad no se ha reducido con la implementación de la VTV” y que el contexto argentino —y particularmente el bonaerense— está atravesado por una “deficiente infraestructura vial, tanto en rutas nacionales como provinciales”.

El legislador cuestionó además el impacto económico sobre los conductores. “Carece de razonabilidad imponer al titular de un vehículo gastos superfluos que no conllevan un beneficio sensible ni para sí ni para terceros”, sostuvo. Y agregó que “la erogación impuesta a los bonaerenses para la realización de la VTV no encuentra adecuada contrapartida en el cumplimiento de la obligación estatal de preservar y mejorar la red vial”.

Ads

En la iniciativa también se plantea que la infraestructura no acompañó el crecimiento del parque automotor en la provincia, impulsado tanto por el aumento natural de vehículos como por la mayor utilización del transporte de carga tras el deterioro del sistema ferroviario.

Puede interesarte

No es la primera vez que De Leo impulsa este debate en la Legislatura bonaerense. Ya en 2025 había promovido un planteo similar, que generó cruces con sectores que defienden el control técnico obligatorio como herramienta de prevención.

El proyecto ahora deberá comenzar su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados bonaerense, donde el tema promete volver a abrir una discusión que atraviesa a millones de conductores en todo el territorio provincial.