La Selección Argentina dio otro paso hacia el sueño del bicampeonato al vencer 3 a 1 a Suiza en el alargue y clasificarse a las semifinales del Mundial 2026. Más allá de los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, uno de los grandes protagonistas fue el arquero marplatense Emiliano "Dibu" Martínez, que respondió cuando el equipo más lo necesitó.

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Durante los festejos tras la clasificación, las cámaras captaron un momento que rápidamente se volvió viral. El Dibu se acercó a Lionel Messi, lo abrazó y le lanzó una frase que muchos interpretaron como una muestra del deseo del plantel de seguir haciendo historia: "¿A dónde nos vamos a ir?".

La escena hizo referencia a la posibilidad de que ese hubiera sido el último partido de varios referentes en una Copa del Mundo, aunque la victoria extendió el sueño argentino y ahora el desafío será nada menos que Inglaterra.

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la arenga de el dibu🙏🏻 volvió a hablar con las voces VOLVIO NUESTRO ENFERMO MENTAL pic.twitter.com/TFHxtUv2gN — ki🦦 (@ejf249) July 12, 2026

La versión más parecida al Dibu de Qatar

Después de algunos partidos en los que había tenido poca participación o había recibido críticas por los goles sufridos, el arquero de Mar del Plata mostró ante Suiza una actuación muy similar a la que lo convirtió en héroe durante Qatar 2022.

Respondió con seguridad en varias intervenciones decisivas, transmitió confianza durante los 120 minutos y volvió a ser un líder desde el arco, alentando al público argentino y sosteniendo al equipo en los momentos de mayor presión.

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Tras el encuentro, el propio Martínez hizo una autocrítica sobre su rendimiento en el torneo.

"Soy un arquero y quiero atajar más de lo que me meten. Saqué un partido adelante muy bueno, me sentí muy cómodo y quiero mejorar para la semifinal", aseguró.

Además, destacó que su aporte no pasa únicamente por las atajadas.

"Ayudo mucho, no solo atajando, también cuando jugamos con los pies o con las pelotas largas", explicó.

“¿DÓNDE NOS VAMOS A IR?”



JAJAJA, DIBU A MESSI. ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/JvrfWk42r7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026

Un partido especial ante Inglaterra

La semifinal tendrá un condimento muy especial para el arquero argentino. Antes de convertirse en figura de la Selección, Dibu Martínez desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en Inglaterra.

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Llegó al Arsenal con apenas 17 años y luego pasó por distintos clubes hasta convertirse en ídolo del Aston Villa, donde jugó las últimas temporadas.

Por eso, el cruce del próximo partido tendrá un significado especial para el marplatense.

"El respeto va a estar. Mis hijos nacieron ahí, hace 16 años que vivo en Inglaterra. Solo queda disfrutar ese partido y tratar de ganarlo como todos", afirmó.

Con su actuación frente a Suiza, Martínez recuperó la mejor versión que mostró en Qatar y llegará con confianza a una semifinal cargada de historia. Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en un Mundial con un lugar en la final en juego.