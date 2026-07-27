“Hoy me tocó a mí, como antes a tantos otros, ser injuriado por el Presidente. Algunos de los que recibieron insultos todavía peores en el pasado, y aún con causas, hoy son sus ministros”, expresó en redes José Ignacio De Mendiguren en su descargo contra Javier Milei.

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Y añadió: “Es triste que la máxima autoridad política del país degrade así su propia palabra, y con ella, la democracia de todos Es penoso insultar a alguien sabiendo que no tiene el mismo sillón desde donde contestar. No imagino cobardía mayor”.

“Sobre lo que dijo, no hace falta perder ni un minuto. A pesar de los cargos ejercidos, no he tenido ni una sola causa ni denuncia. Las ideas se defienden con hechos, no con insultos”, finalizó el empresario y ex funcionario.

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El ataque de Milei tuvo lugar en el estudio móvil que Radio Mitre tiene instalado en la tradicional Exposición Rural. El Jefe de Estado estaba participando de una entrevista y mientras hablaba, vio pasar a De Mendiguren y lo señaló con el dedo. “Mirá, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina", lanzó.

Y arremetió: "Fue cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad y en voltear la convertibilidad. Va ahí. Miralo. De Mendiguren. Ese. Ese le cagó a los argentinos 30 mil millones de dólares”. Además le habó directamente: “Vos sí, ladrón, arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”.

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El Frente Renovador lanzó un comunicado repudiando la actitud del mandatario.