El mensaje circuló en las últimas horas en grupos de redes sociales y de WhatsApp. Era acompañado de la imagen dos hombres que supuestamente se hacían pasar por trabajadores de Fibertel con el objetivo de preparar el terreno para cometer ilícitos.

"Circulen esta foto. Se hacen pesar por empleados de la empresa de cable e internet o no pertenecen a Fibertel, pero no son chorros. Uno de ellos es Farias, salio del Penal hace una semana. No abran sus puertas y llamen al 911. No pertenecen a esa empresa, están robando", dice el mensaje. Pero todo fue una gran confusión.

Ha circulado sobre todo en provincia de Buenos Aires. La secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informó que, en las últimas horas se produjo la circulación de una foto pero al respecto dijo “que la foto ha circulado en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, que hasta el momento no se ha registrado ninguna denuncia ni pedido por parte de la justicia en nuestra ciudad”.

También en el municipio de Dolores, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana local, informó que “es falsa la noticia que circula en redes sociales, en la que se alerta sobre delincuentes que se hacen pasar por técnicos de Flow”. “Ante eso, desde el Área Municipal se contactó a directivos de Personal Flow, quienes manifestaron que se utilizó una foto de técnicos que trabajan para dicha empresa en Neuquén para hacer una Fake News. En simultáneo, desde la Secretaría se consultó a las autoridades de la Unidad 6, desde donde se constató que no salió en libertad ningún detenido de apellido Farias como se menciona en la publicación viralizada”, detallaron.

El origen

Los empleados son de la empresa Tresa SRL. que presta servicios para Flow en la provincia de Neuquén. Así lo dio a conocer el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) que representa a los trabajadores del sector.

Todo se trató de una "difamación", según la denuncia pública del SATSAID Neuquén. Incluso poniendo en riesgo la integridad física de los hijos ya que fueron notificados de tal información en el colegio adonde asisten.

También pidieron que la mujer que dio origen a la falsa información “en un acto de buena fe, ofrezcan las disculpas correspondientes y desmientan públicamente la difamación”.

Por último se solicitó a la ciudadanía un uso “responsable” de las herramientas de redes sociales.