Mientras millones de personas seguían la ceremonia de apertura del Mundial 2026, un hincha de Platense tuvo su inesperado momento de fama global.

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Luego del espectáculo encabezado por Shakira en el Estadio Azteca de Ciudad de México, la transmisión oficial de la FIFA realizó un paneo por las tribunas para mostrar el color de los fanáticos presentes. Fue entonces cuando apareció en pantalla un hombre con la camiseta alternativa 2025 de Platense, convirtiéndose en la primera camiseta de un club argentino que se vio en la transmisión oficial de esta Copa del Mundo.

Platense siempre presente. Inauguración del mundial 2026 pic.twitter.com/20Z3ZXdTjc — Alejandro Crusty (@alejocrusty) June 11, 2026

La imagen no pasó desapercibida para los hinchas del Calamar, que rápidamente comenzaron a compartir capturas y videos en las redes sociales. En medio de banderas mexicanas, camisetas de distintas selecciones y fanáticos de todo el planeta, el marrón y blanco de Platense se hizo un lugar en uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.

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El detalle tiene además un fuerte sabor bonaerense. Platense nació y mantiene gran parte de su identidad vinculada al partido de Vicente López, donde se encuentra el estadio Ciudad de Vicente López, la casa del club.

Para los hinchas calamares, el episodio fue una pequeña revancha simbólica. En un Mundial que reúne a las principales potencias del fútbol, la primera camiseta de un club argentino que mostró la televisión oficial de la FIFA no fue la de Boca, River, Racing o Independiente, sino la de Platense.

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La escena ocurrió pocos minutos después del cierre del show inaugural que tuvo a Shakira como figura principal y que marcó el comienzo oficial de la Copa del Mundo 2026 antes del encuentro entre México y Sudáfrica.

De Vicente López al mundo. Aunque haya sido por unos segundos, Platense también tuvo su lugar en la apertura del Mundial.

🦑🇲🇽🇿🇦 PRESENTES EN EL PARTIDO INAUGURAL



Un hincha de Platense con la camiseta alternativa del 2025 mostrándole al MUNDO que somos PLATENSE #Platense #mexico #fifaworldcup #mundial2026 pic.twitter.com/4yWbXKDDah — Rincón Calamar (@RinconCalamar) June 11, 2026