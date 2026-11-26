“Defendé a los bonaerenses, no a Angelici": Diputado del massismo cruzó a uno del PRO en el debate de la ley de ludopatía
Con reproches y hasta amagues de pasar a mayores, la Legislatura fue escenario de fuertes discusiones. "Trato de no calentarme, no tengo problema, me agarro a piña acá con él", dijo el pehuajense Fernando Rovello sobre su par Rubén Eslaiman, del massismo.
La tensión en la Cámara de Diputados bonaerense no terminó con la aprobación del proyecto sobre ludopatía impulsado por el peronismo, luego de la postergación establecida esta madrugada.
Los cruces continuaron al mediodía como fue el caso del fuerte intercambio entre el diputado massista Rubén Eslaiman (Fuerza Patria) y el legislador del PRO oriundo de Pehuajó, Fernando Rovello.
El episodio se produjo mientras Rovello defendía su postura crítica con el proyecto y la de su referente político, Daniel Angelici, empresario vinculado al negocio del juego.
En ese contexto, Eslaiman abandonó su banca y, al cruzar el recinto, lo increpó con una frase directa: “Defendé a los bonaerenses, no a Angelici”.
El legislador del PRO, señalado por sus vínculos políticos con Angelici, quedó sorprendido por el reproche y, minutos después, cuando Eslaiman se retiraba del recinto, respondió: “De verdad, no sé si le pagan para hacer un show o qué, porque trato de no calentarme, no tengo problema, me agarro a piña acá con él. Es un estúpido”, remató, aunque el cruce no pasó a mayores.
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