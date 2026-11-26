La tensión en la Cámara de Diputados bonaerense no terminó con la aprobación del proyecto sobre ludopatía impulsado por el peronismo, luego de la postergación establecida esta madrugada.

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Los cruces continuaron al mediodía como fue el caso del fuerte intercambio entre el diputado massista Rubén Eslaiman (Fuerza Patria) y el legislador del PRO oriundo de Pehuajó, Fernando Rovello.

El episodio se produjo mientras Rovello defendía su postura crítica con el proyecto y la de su referente político, Daniel Angelici, empresario vinculado al negocio del juego.

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En ese contexto, Eslaiman abandonó su banca y, al cruzar el recinto, lo increpó con una frase directa: “Defendé a los bonaerenses, no a Angelici”.

El legislador del PRO, señalado por sus vínculos políticos con Angelici, quedó sorprendido por el reproche y, minutos después, cuando Eslaiman se retiraba del recinto, respondió: “De verdad, no sé si le pagan para hacer un show o qué, porque trato de no calentarme, no tengo problema, me agarro a piña acá con él. Es un estúpido”, remató, aunque el cruce no pasó a mayores.

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